‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma deve rinforzare pubblicamente la posizione di Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pirlo alla Juventus è in grado di presentarsi e dire delle cose. Il cambio di proprietà c’è stato ma non ce ne siamo tanto accorti: serve una dichiarazione che dica che c’è fiducia nell’allenatore. Chiarire e rinforzare la posizione del tecnico in questo momento non sarebbe male anche per dargli forza. Ha scaricato una decina di giocatori, se lo fai e c’è l’appoggio della società ok, altrimenti te li ritrovi che girano a Trigoria… Di cose da sistemare ce ne sono”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma serve un mercato in entrata ma soprattutto in uscita. Ci si vuole liberare di un sacco di contratti onerosi, di giocatori che servono poco o niente. Fonseca si è fatto un’idea di quello che gli serve o non gli serve. Ha cambiato modulo, ci ha lavorato, un’idea chiara ce l’ha. La Roma a livello societario è ancora assente. Sul mercato è ancora presto, ma c’è stato un cambio di proprietà e la gente è curiosa”.