‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma deve prendere Cavani”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Dario Bersani (Nsl Radio e Tv – 90.0): “E’ stato un anno complicato che ha tolto soddisfazione ai romanisti. Un stagione che ha dato indizio sul possibile addio di Pallotta, considerando anche la lunga assenza. Speriamo che Friedkin abbia a cuore la Roma e che porti aria fresca nella capitale: mi sembra molto motivato. Il magnate texano deve fare affidamento su due certezze: Petrachi e Fonseca. Quest’ultimo è una delle cose più belle che ci sia capitate negli ultimi anni. Pallotta ha voluto troppo “capitalizzare” la citta di Roma. Il progetto era ambizioso ma non si è vinto nulla”.

Alvaro Moretti (Radio Radio – 104.5): “Parlando con le persone che hanno lavorato insieme a lui abbiamo saputo che Friedkin non vuole ancora uscire allo scoperto. C’è una differenza grande con Pallotta: Friedkin ha un interesse reale per Roma legato ad una frequentazione abituale della capitale. L’intenzione è fare un investimento duraturo. La Ryder Cup 2020 attirerà l’attenzione degli inglevi verso Roma e per l’imprenditore texano è una grande opportunità per i propri affari. Credo che ci vorrà un mese per finalizzare il tutto. Vedremo grandi giocatori alla Roma. Lo scambio Under-Politano? Firmerei subito. E’ una operazione reale che si può fare”.

Roberto Renga (Radio Radio – 104.5): “Dobbiamo andare cauti: fino a quando non si conclude tutto con le firme non possiamo essere sicuri che Friedkin arrivi alla Roma. Quando leggo del mercato già impostato con il nuovo presidente divento matto. Mi sembra complicato l’affare Politano: si potrebbe far uno scambio ma non credo che Conte voglia Under”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio – 104.5): “Sul mercato io prenderei Cavani dal Psg. Alla Roma serve un grande giocatore per dare una sterzata decisiva. Solo questi profili ti possono portare a vincere il campionato. L’ex Napoli però sembra ad un passo dall’Atletico Madrid”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): ““Lo scambio Under-Politano sarebbe una grande operazione. Il turco non è mai riuscito ad incidere veramente. L’esterno dell’Inter mi sembra più completo e decisivo rispetto all’ex Basaksehir. Tra l’altro è pure italiano”.