‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma deve chiedersi se continuare con Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fabbri ieri è stato disastroso. Nella Roma ho visto dei miglioramenti, anche se mi aspettavo che vincesse con un’altra autorevolezza. L’arma in più è Mkhitaryan, fa ciò che mi aspettavo da Pellegrini”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho visto la Roma un pochino in crescita, ma l’episodio sul rigore non assegnato è clamoroso. La squadra non è stata eccezionale, però è tornata a giocare a pallone: mi riferisco anche al palo di Pellegrini e alle occasioni di Villar”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Serata disastrosa per Fabbri, si era perso anche il rigore di Cristante. Non ho visto una grande Roma, anche se poteva fare più gol. A Napoli aveva perso ma aveva giocato contro una squadra più forte rispetto al Parma di ieri. Giustifico Villar: sono rimasto triste per lui. Per me con questa vittoria la Roma si è garantita un posto in Europa League, almeno nei preliminari”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fabbri non può arbitrare, ieri ha confermato la serataccia di Lazio-Fiorentina. La Roma ha giocato benino, in queste partite si ritrova. Bene in difesa, male in attacco. La Roma deve domandarsi per il prossimo anno se continuare con Dzeko o se serve un grande attaccante più continuo. Cristante? Meglio a centrocampo. La Roma per certi livelli è una buona squadra, ma quando si alza l’asticella fatica a rispondere bene”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il rigore non concesso al Parma fa tutta la differenza del mondo. Era netto. Secondo me Fabbri ha avuto paura di darlo. I regolamenti vanno cambiati, i rigori che danno oggi sono ridicoli. E’ un altro sport. Non so se la Roma si sia meritata la vittoria, forse sì. La cosa più importante erano i tre punti, ma è un brodino. Cristante? Secondo me deve giocare come centrocampista avanzato”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma? La cosa più importante erano i tre punti e quelli sono arrivati. In attacco poche idee e su Dzeko sono d’accordo con Pruzzo: che fare? Perch l’Inter lo vuole…”.