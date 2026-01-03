Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "La Roma è un miracolo viaggiante. L'organico, al di là del mercato, è inferiore ad almeno quattro squadre che sono Inter, Napoli, Milan e Juventus. Da Gasperini però possiamo aspettarci di tutto. E' un duro, è cinico ma temo che si commuoverà un po' questa sera tornando a Bergamo. Mi meraviglierei molto di una vittoria della Roma a Bergamo".

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104.5): "Gasperini non ha tante scelte, proprio per questo ha fatto capire che conta sulle prestazioni individuali. Quella di Dybala su tutti. La Roma deve aggredire questa partita. L'intensità sarà un'insidia di questa gara, Koné dovrebbe essere famelico. Tempi di gioco e densità in mezzo sono sia un rischio sia una possibilità per entrambe".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma dovrà attaccare, per fare gol bisogna andare dall'altra parte. Con attenzione, visto che l'Atalanta ha dei giocatori che con un po' di fiducia possono cambiare la partita come De Ketelaere. Bisognerà concedere poco niente e fare ciò che la Roma sa fare meglio, giocare nella metà campo avversaria e dare da subito la sensazione di essere padrona delle partita. Altrimenti aspetti, sperando che loro ti concedano degli spazi".

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma deve andare a giocare a Bergamo per vincere. C'è Lazio-Napoli, la Juve gioca a Lecce, il Milan ha vinto: non si può staccare, potrebbe essere difficile andare a recuperare più avanti. Non è una partita semplice, se l'Atalanta è in giornata è difficile anche pareggiarci. Gasperini sta assomigliando un po' a Sarri, si sta adattando all'avversario: potrebbe far sfogare l'Atalanta, così come magari andare direttamente a prenderla alta. Penso che Ferguson possa essere utile alla causa, mi sembra che possa fare il centravanti e che stia crescendo: non so se è da Roma, è stato bocciato fin da subito, ma alla fine qualche partita la risolve e il centravanti sa farlo discretamente".