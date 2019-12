‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Pellegrini può essere il nuovo Totti della Roma che verrà”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessio Di Francesco (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il lavoro dei tecnici è virtualmente finito, si aspettava l’annuncio della Raggi ma il Campidoglio sta vivendo un momento turbolento così è stato rimandato, anche perché Euronova avrebbe avrebbe fatto pressioni al comune per ritardare l’annuncio visto il passaggio di proprietà dei terreni di Tor di Valle. Per un certo periodo di tempo ci sarà Pallotta a fare da ‘cuscinetto’ tra Friedkin e Vitek. Dopo il 6 gennaio ci sarà la delibera in comune e l’approvazione definitiva dovrebbe arrivare in primavera”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La questione stadio va avanti da tanti anni, non per cattiveria di qualcuno: quando ci saranno delle certezze parlerò. Faccio il tifo per l’arrivo di Friedkin, perché serve una scossa. Per il rinnovo di Pellegrini servono i soldi, ma investire il giocatore come capitano è un aspetto da non sottovalutare: la Roma deve tenerlo assolutamente, è più importante lui di Smalling“.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “C’è sempre stato troppo ottimismo sullo stadio, io non riesco a capire i tempi effettivi. Sono contento della nuova proprietà: spero che Friedkin possa fare una squadra migliore di questi anni e, magari, vincere qualche trofeo. Pellegrini può essere il leader della nuova Roma nel prossimo decennio, può essere il nuovo Totti: un punto di riferimento”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Pellegrini bisognerà vedere la volontà del giocatore, e io credo che lui voglia restare. La Roma, però, deve affrettarsi a prolungare il contratto e togliere la clausola. Kalinic credo che non lo voglia nessuno, e questo è un problema. Alla Roma serve una sicurezza come vice-Dzeko perché il campionato comincia a farsi interessante. Serve un giocatore che possa andare bene adesso e nel futuro, e a gennaio non è semplice. Mkhitaryan? Non è uno sul quale puntare anche per il futuro, Smalling invece sì. Il problema dello stadio non è burocratico, ma politico“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il pericolo per Pellegrini è che c’è questa clausola. Il coltello dalla parte del manico ce l’ha il giocatore, non c’è niente da fare. Se lui vuole, c’è la fila di grandi club dietro la sua porta. Bisogna lavorarci bene, non credo bastino la maglia numero dieci e la fascia da capitano. La Roma deve trovare un attaccante che possa far rifiatare Dzeko, perché ci sono tre competizioni in ballo. Solo Kalinic non va bene”