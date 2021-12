‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma ha meritato. Zaniolo l’ho visto concentrato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "La Roma ha meritato di vincere. Zaniolo l'ho visto più concentrato, ma ancora un po' egoista. L’annullamento del gol di Zapata è giusto non è un favore arbitrale nei confronti della Roma. La strategia del contropiede di Mourinho ha funzionato benissimo con l'Atalanta, meno con l'Inter nonostante c'erano più assenze, potrebbe funzionare meno con la Samp. Ma mi prendo sempre la vittoria con la Dea".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha giocato la partita e ha vinto: però è questo il Mourinho che serve, non credo che la società abbia preso lui per sentirlo lamentarsi delle riserve o degli arbitri, ma è stato preso per vincere le partite come quella di Bergamo altrimenti poteva venire chiunque. Ha fatto la differenza e deve continuare a farla. Già se batti la Samp ti posizioni nel tuo posto, dove deve stare la squadra che è forte”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): "La vittoria a Bergamo è stata la vittoria di Mourinho. Oltre a Zaniolo o Abraham ma quando serve critichiamo e elogiamo. Non ci sono delle antipatie pregresse, nessuno di noi ha parlato di una partita finita già prima di iniziare. Merito della Roma, partita straordinaria. Possiamo dirlo Mourinho non è bollito, ha commesso degli errori ma sabato ha riparato tutto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): “La Roma che ha vinto sabato con l’Atalanta è una squadra che ti può mettere in difficoltà, mentre quando abbiamo giocato con l’Inter non abbiamo toccato palla. Questo credo che sia un segnale importante. Sugli episodi arbitrali faccio fatica a dare un parere. La Roma ha sfruttato al meglio tutte le situazioni, l'Atalanta ha provato ma Mourinho l'ha costretta ad una situazione sporca. La Roma merita un 7,5 in pagella. I gol arrivati sabato danno fiducia alla squadra ma poi arriveranno, come la Samp, che cercheranno di metterti in difficoltà”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Grande partita difensiva da parte della Roma, ed ha fatto subito gol proprio come voleva Mourinho. L'Atalanta ha avuto grandissime difficoltà perché la Roma era brava a ripartire con Zaniolo e Abraham. Ha fatto una partita bellissima e quindi ha meritato di vincere. L'episodio del 2-2 non so se era fuorigioco o meno, però credo che ci fosse poi se il giocatore ha spinto non lo so. In generale la Roma ha fatto la partita che doveva”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha giocato la partita perfetta, io la mattina ero in diretta e guardando le squadre a specchio che davano le formazioni ho detto che mi prendo sempre i giocatori di Mourinho rispetto a quelli dell'Atalanta. La differenza l'ha fatta il gioco”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha giocato bene, che sia la partita della svolta non lo so perché aspetto prima le prossime partite. Se oltre alla Samp poi continuerà con questo trend allora potrà riuscire a rimontare grazie ad un gioco e ad una continuità. Una rondine non fa primavera, ma una bella spinta questa partita l’ha data alla squadra”.