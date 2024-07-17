Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Enrico Camelio (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Kayode è un'idea proposta a Ghisolfi negli ultimi giorni. Il valore del giocatore è di 20 milioni e la Roma potrebbe inserire qualche contropartita nell'affare. A De Rossi non dispiace, ha 20 anni e sulla fascia spinge molto, anche l’Aston Villa ci sta pensando".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Il ritardo sul mercato è dovuto alla fine di un ciclo di un allenatore che ha sempre chiesto giocatori a fine corsa come Rui Patricio. Ora la Roma si ritrova a dover sostituire 6-7 giocatori. Però ad oggi il giocatore più costoso comprato sul mercato è Le Fée, quindi non mi sembra che la società si stia tirando indietro. Io la vorrei sempre avere una società che vuole prendere giocatori da 25 milioni in sù come En-Nesyri o Soulé".

Ugo Trani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): "Il problema di Abraham? Sono i doloretti di questo periodo e se ha un doloretto non lo rischiano, soprattutto perché è dentro le trattative. Secondo me Abraham andrà via. Io in una trattativa col Milan mi sarei preso Saelemaekers, è un giocatore di qualità, quantità e continuità. L'ho detto e lo ripeto: non credo che De Rossi abbia chiesto Le Fée. Poi che glielo abbiano fatto vedere e abbia accettato è un'altra cosa. Se fossi io l'allenatore, coi giocatori che conosciamo, senza sapere chi sarà il centravanti, che però sarà uno di quelli che gira, metterei a destra Soulé, al centro Dybala e a sinistra El Shaarawy e difenderei 4-4-2. Per fare il 4-2-3-1 con Soulé e Dybala hai bisogno di Frattesi nel ruolo di Perrotta, sennò non ha senso. Di certo non spendi 25 milioni per mettere Soulé in panchina".

Antonio Felici (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): "Infortunio di Abraham? Non penso che sia politico, visto l'impegno con il Latina dove non penso che si corrano tutti questi rischi. Magari ha davvero un risentimento. Impostare questa squadra con il 4-2-3-1 è un bel rebus. Quello che vedo più a rischio è Pellegrini, perché non lo vedo assolutamente utilizzabile nel pacchetto centrale dei due, per cui il rischio è quello di scivolare in alto a sinistra, come gli è successo in Nazionale. Qualora arrivasse, se Soulé dovesse rivelarsi più efficace, Pellegrini andrebbe in panchina. Con Dybala, Soulé e Pellegrini insieme dietro la punta sarebbe troppo offensiva. Secondo me quando giochi con il 4-2-3-1, almeno uno dei due di centrocampo deve essere uno solido che recupera palloni e che rompe il gioco avversario, perché se metti due leggerini... auguri".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma il centravanti ce l’ha ed è Abraham, non so se anche quest’anno il presidente prende l’aereo e torna con il Lukaku di turno. La priorità non dovrebbe essere l’ala ma il centravanti che però tu hai, che piaccia o no”.Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “su Abraham sotto traccia c’è anche la Juventus, dando via Milik potrebbe aver bisogno di una punta da affiancare a Vlahovic. Potrebbe anche essere un ottima spalla. Mi dicono che in allenamento sta riacquistando la sua elasticità, ci vuole del tempo per riavere il giocatore che era prima dell’infortunio. È un giocatore buono per chi lo prende.” Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Io non capisco perché la Juventus da via Soule e Chiesa, se la Roma li prende fa un grande affare. Sono giocatori che piacciono a De Rossi perché saltano l’uomo.”