‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La novità è che Rui Patricio ha parato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Partita difficile, affrontata nel modo giusto. Tre punti importanti per continuare a credere nella zona Champions. Partita dura, tosta come prevedibile. La notizia è che la Roma ha avuto un portiere che ha parato".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma a meritato la vittoria e raggiunge una posizione che per me è quasi d'obbligo per una rosa così. Mancano ancora le soluzioni offensive, non tira mai in porta, e questo va migliorato. Sul gol, Szczesny poteva fare un passo in più e parare. Il migliore della Roma? Rui Patricio".