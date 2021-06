‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Juve farebbe bene a prendere Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Juve farebbe bene a prendere Dzeko, lui è ancora un gran centravanti e per un anno può ancora far bene. Mourinho mi dà la garanzia di poter convincere i giocatori a venire alla Roma, ma bisogna prima vendere gli esuberi e prima lo fai e meglio è per tutti. L'attesa per Mourinho è spasmodica, ma è chiaro che tanti ti aspettano al varco. Lui sa quali giocatori deve prendere per dare una identità giusta alla Roma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Uno come Dzeko lo prenderei alla Juve, lo prendi a zero e paghi solo l'ingaggio. Ma bisogna vedere e capire che faranno con Cristiano Ronaldo. C'è bisogno di uno che va bene con CR7. Il portiere la Roma lo deve prendere, ma io punterei su un italiano. Ce ne stanno tanti. Rui Patricio è un buon portiere, ma alla Roma serve uno italiano e già fatto, con delle sicurezze. In Italia ci sono".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io sono un grande estimatore di Dzeko ma alla Juve non ti puoi permettere di fare due o tre partite a mezzo servizio, lì devi andare sempre a tavoletta. E lui è in grado di farlo? Non lo so..."