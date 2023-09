‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Kristensen è al di sotto delle aspettative”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Non mi ha sorpreso non vedere Kristensen in lista. Le sue prestazioni sono al di sotto di ogni aspettativa. Mi sembra una scelta in linea. Speriamo che questi giocatori si possano riprendere per dare una mano. La Roma la reazione la può avere solo sul campo, dobbiamo aspettare."

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): "Alla Roma la gente pensa al gioco ma non ai giocatori. La formazione della Roma contro il Milan era nettamente inferiore. Contro l’Empoli si dovrà fare qualcosa in più anche con i rientri degli infortunati. Dybala è troppo in autogestione fisica e atletica, fa quello che vuole e non va bene."

