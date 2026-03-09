‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “L’acquisto più sbagliato della Roma è Massara”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 14:34)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92,7): "Il primo acquisto sbagliato dalla Roma è Massara, ma vogliamo dire o no che la Roma non ha un direttore sportivo? Aveva ragione Totti, a Trigoria c’è ancora chi vuole il male della Roma. Vaz è una truffa ai tifosi, nessuno lo conosceva. Mo’ è colpa di Gasperini? La colpa è dei giocatori che prendi, ieri non sapeva chi mettere. Poi leggo che secondo qualcuno la colpa della sconfitta di ieri è della cena con Totti”

Francesco Balzani (Teleradiostereo - 92,7): "Siamo di nuovo al giorno della marmotta. Ogni diavolo di marzo-aprile succede la stessa situazione da anni: infortuni, poche scelte, giocatori esauasti. A me vien da ridere quando si parla di progetto serio. Da giugno Gasperini chiedeva un'ala sinistra e si è ritrovato Zaragoza a febbraio. Venturino non giocava al Genoa perché dovrebbe essere utile alla Roma? Il vice Dybala manca da sempre, Mourinho era costretto a far giocare Solbakken. Si fanno sempre gli stessi errori. Perché la Roma non ha preso Alisson Santos? E' costato meno di Vaz. Il tecnico è l'ultimo dei colpevoli. Pellegrini? Sta diventando un amore tossico quello tra lui e la squadra"

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Credo sia una sconfitta maturata sette giorni prima dopo il gol di Gatti. La Roma non ha giocato una delle sue migliori partite, tra l’altro molto fisica. Mi chiedo perché sia stato inserito dal 1′ Venturino. Bisognava sfruttare meglio questo periodo di gare. Gli errori arbitrali sono stati determinanti, la Roma non meritava di perdere nonostante non si sia vista la miglior espressione“.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Al 72’ c’è un rigore per la Roma che il Var non può non vedere. La Roma dopo la sfida col Torino vince solamente due partite in sette gare, sono dati pesanti. Alcune scelte ieri sono state sbagliate. Perché continuare a puntare su Pellegrini? Non sta dando niente, anzi addirittura toglie qualcosa. L’assenza di Ghilardi è inspiegabile. Sull'1-1 la Roma ha fatto dei cambi difensivi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Quando non puoi vincere queste partite non le devi perdere. I cambi non aggiungono quasi niente. Koné ha dei limiti evidenti, non ha la lucidità per gestire il centrocampo. La maggior parte delle volte non sa a chi dare il pallone".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha subito lo strapotere fisico del Genoa. Non ha perso la Champions ma la Juventus è a un passo. Dovrà rivedere qualcosa Gasperini nell’aspetto di gioco, serve un reset per questa ultima parte di stagione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Venturino a sinistra mi ha convinto poco. Il Genoa ha alzato l’intensità e la Roma ha sofferto. Non ricordo parate di Bijlow. Svilar faceva due parate a partita quindi significa chela difesa concedeva tante occasioni, quando non para si vedono tutti i limiti. Il cammino per la Champions League si complica. Se Malen gioca tutte le domeniche è normale che in qualche partita si vede meno".