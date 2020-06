‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Kean è un rischio, la Roma ha bisogno di giocatori sicuri”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Tifosi sugli spalti? E’ ancora prematuro parlarne, qui ci sono governatori, come quello della Toscana, che non vedono l’ora di richiudere tutto. A me non va di vedere calcio nemmeno in tv. Mi dispiace molto, ma mi sono adattato bene al non vedere calcio o sport in generale. Nella vicenda Pallotta-Friedkin io aspetterei la fine del campionato, peserà molto la qualificazione o meno in Champions League. Le potenzialità della Roma sono tante e andrebbero sfruttate meglio. Kean? E’ un rischio, la Roma ha bisogno di giocatori sicuri”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Io farei tornare sugli spalti almeno gli abbonati, dividendoli bene per tutti i settori, rispettando le distanze. Friedkin non sta attraversando un periodo positivo con le sue aziende. 570 milioni, comunque, sono pure tanti per la Roma. Mi sembra sopravvalutata. Ce poi Pallotta ci rimetta, è un altro conto. Kean ha grandi qualità tecniche, ma deve avere un altro approccio alla professione. Io adesso investirei su altri giovani”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104,5): “I contagi in tutta italia sono sempre di meno, ma per tornare alla piena normalità io aspetterei di arrivare a quota zero, Certo è che, vedendo riaprire i teatri e i cinema, io penserei a far entrare allo stadio una percentuale media rispetto alla capienza. Quella di Friedkin, 570 milioni, mi sembra comunque una buona offerta. Kean? Tecnicamente può ancora migliorare. All’ Everton è stata una delusione”.