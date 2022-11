‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Karsdorp non è da Roma, lo dico da tanto tempo”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:ù

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Pur che mancare di rispetto, secondo me Mourinho usa troppo la sua carriera passata per permettersi dei comportamenti e delle parole che altrove non verrebbero giustificati. Ha trovato dirigenti superiori di mentalità, e anche di distacco verso gli atteggiamenti di Mourinho. Lo lasciano fare perché hanno capito che lui è una sorta di contraccettivo a una situazione delicata dove la Roma non gioca bene".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non ci sono tanti proprietari nel calcio che abbiano investito quanto i Friedkin, hanno messo soldi veri nella Roma e danno soldi veri all’allenatore. Ha parlato di mercatino della Roma: Wijnaldum, Dybala, Matic. Questo è il mercatino della Roma? Io credo che sia sempre sgradito parlare dei soldi degli altri, che tra l’altro ti pagano. Mourinho dovrebbe avere più rispetto dei Friedkin per quello che danno alla Roma e a lui. Non penso che in giro per l’Europa avrebbe trovato altri disposti a dargli quanto i Friedkin".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Non ho preso male le parole forti di Mourinho di ieri. Il caso espiatorio è Karsdorp mentre ad Abraham è stata fatta la paternale. Credo che alcuni comportamenti a lui diano molto più fastidio rispetto ad alcune partite perse. Quello che mi disturba è che sui social è pieno di messaggi contro Mourinho, ma poi vedi alcuni striscioni tra i tifosi e capisci che non tutti la pensano così".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): Karsdorp non è da Roma, lo dico da tanto tempo. Spero che si trovi presto un'altra squadra. Non vorrei che Mourinho pensasse di non continuare ad allenare la Roma, come alcuni sperano. Io spero che lui rimanga a Roma altri dieci anni. A questa squadra servono due o tre rinforzi di livello. Questo episodio non è piacevole, ma in generale staremo a vedere. Il livello dei giocatori è troppo basso per le ambizioni della squadra".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho secondo me ha sbagliato ad accusare il giocatore davanti ad una piazza 'calda' come Roma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ancora una volta si nascondono i difetti di Mourinho. Ora si parlerà per una settimana del giocatore colpevole e non del fatto che la Roma gioca male e segna poco. La squadra mi ha deluso, pensavo che poteva combattere per il quarto posto, e invece...".