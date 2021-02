‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Agli occhi del gruppo Fonseca ha vinto, la Roma ha fatto di tutto per vendere Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca si lega le cose al dito? Ma se Dzeko fa una cosa davanti a tutta la squadra e contro l’allenatore, cosa deve fare? Come si gestisce poi un gruppo? Non è una lite tra giocatori, ma ha messo in dubbio l’allenatore e lo ha fatto anche in campo sotto gli occhi di tutti. Lo ha contrastato in maniera violenta e maleducata davanti ai compagni, mettendo in dubbio il ruolo e non la persona”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ una partita svolta per la Roma perché non ha vinto ancora contro una pari di classifica o che sta sopra di lei. Arriva in un momento che potrebbe anche approfittare di distrazioni, anche se al momento potrebbero non esserci in una squadra come la Juventus. Anzi, ha recuperato delle certezze sulla qualità del gioco. Non giocherà Bentancur che ieri ha fatto un primo tempo strepitoso, ma giocherà Arthur che sta molto meglio di un mese fa. La squadra fa quello che chiedeva Sarri e non ha mai fatto: difendere altissimo con il pressing. Vediamo la Roma come saprà affrontare questo tipo di gioco della Juventus. Non so se giocherà Borja Mayoral al posto di Dzeko, sarebbe un grande stimolo per il bosniaco giocare questa partita ma non so come si è allenato in questo periodo e se faranno pace“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo campionato la Juventus ha vinto più in trasferta che in casa. Non esiste più il fattore campo e questo è un vantaggio per la Roma. La Juventus, anche se con 5 non titolari, ha giocato ieri sera. Lo svantaggio è che la Roma si presenta con assenze molto gravi, senza Smalling, Pellegrini e credo senza Dzeko. Agli occhi del gruppo Fonseca ha vinto, perché la Roma ha fatto di tutto per venderlo, se ne voleva liberare. Ora c’è e deve essere recuperato. Se prima era in tribuna ora va in panchina”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “C’è un altro errore fatto dalla Roma. Mi risulta che Reynolds non può essere inserito nella lista Uefa e non può essere utilizzato in Europa League. Si riposerà in vista delle partite di campionato. Nella Roma il gruppo ‘sindacale’ dei senatori, quello che rappresenta il gruppo, è formato da Pellegrini, Smalling, Spinazzola, Mirante e il giovane-vecchio Mancini, oltre a Dzeko che ora è messo da parte. Con il caso Dzeko si vedrà la grandezza dell’allenatore. Ha questo giocatore a disposizione che è il capitano, ci sono state delle situazioni delicate ma ora è chiamato a gestirle. Se la lega troppo al dito, a volte devi fare finta di non sentire. Dzeko è così, prese per il collo El Shaarawy”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fortuna che la Roma non ha preso Sanchez, non aggiunge assolutamente niente. Ieri è stato tra i peggiori. Karsdorp ha trovato una condizione fisica buona e sta giocando bene. Sulle fasce la Roma non ha più i problemi di una volta. Ora è in mezzo il problema. forse. A Torino sabato mi aspetto una bella Roma perché ci arriva benissimo. Partita equilibrata, aperta, e verrà decisa da episodi”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling e Pellegrini sono de assenze pesanti, e sabtao credo che la Juventus sarà favorita. Se i giallorossi riusciranno a portare a casa il risultato possono allora fare dei conti più importanti. Alla Roma va bene anche il pareggio”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Dzeko la Roma è più pericolosa, ma sabato la Juve se la può giocare anche se affronta una squadra che sta sopra in classifica. Io ho sempre difeso Fonseca, la Roma è una delle migliori squadre del campionato come gioco e come livello tecnico e tattico. Sabato sarà una bella partita. La Juve deve vincere, non può permettersi una battuta d’arresto”.