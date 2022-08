‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Juve favorita, ma Dybala è un vantaggio per Mou”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'assenza di Zaniolo permette un maggiore equilibrio nel reparto davanti. Erano troppo sbilanciati, la Roma non gioca ancora bene ma la Juve non gioca meglio. Vedo favorita la squadra di Mourinho".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Juve è la favorita per sabato, gioca in casa e perché le assenze che ha sono compensate da quelle di Zaniolo e Wijnaldum. È la classica partita dove se si pareggia io sono contento, sono sfide che sanno di trappola. Il fattore Dybala però non deve essere sottovalutato, potrebbe essere un vantaggio per la Roma, ma ci sono tantissime varianti. La partita dovrà essere più ragionata, e bisognerà sfruttare tutte le occasioni".