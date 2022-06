‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Peccato per Micki. Isco? No, grazie”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mkhitaryan mi dispiace che sia andato via, ora non sarà facile trovarne un altro con le stesse caratteristiche. Isco? No grazie, se Ancelotti non lo fa mai giocare un motivo ci sarà. Il fatto che la Roma possa pensare a giocatori come Dybala è positivo. Importante non commettere gli errori fatti con il mercato precedente"-