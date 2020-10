‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “In difesa Mancini resterà fuori”. FOCOLARI: “Smalling unico punto fermo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling le giocherà tutte finché sta bene. Sarà il punto fisso e gli altri tre ruoteranno per due maglie. In difesa la Roma sta messa bene”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nei tre di difesa secondo me resterà fuori Kumbulla. Il dubbio è sulla fascia destra. Santon ha fatto bene e Fonseca tende a confermare chi fa bene. Il ruolo di Pellegrini? Spero non faccia la fine di Florenzi”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella difesa a tre della Roma credo che a restare fuori sarà Mancini. È un giocatore importante, ma forse gli altri sono più pronti e hanno fatto più allenamenti”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io su Pellegrini non parlerei di un ruolo fisso, ma di compiti che deve avere in campo. Posizione e compiti, lui ha qualità, tecnica e inserimento ma in questo momento è ancora un ibrido. Ha però tutto il tempo per crescere e diventare fondamentale”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A centrocampo Diawara non è tanto pronto. Cristante forse meglio. Pellegrini ha dimostrato tanto in Nazionale in un ruolo che alla Roma ci ha giocato poco. Spostato in avanti può essere decisivo, io lo metterei al posto di Mkhitaryan e alternerei l’armeno con Pedro”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Occhio al Benevento, va male in difesa ma bene in attacco. Ed è una squadra che sta sempre con la testa in partita, con giocatori esperti che sanno come muoversi. La Roma deve stare attenta altrimenti diventa una partita difficile. Deve giocare come contro al Juve. Pellegrini è un giocatore fondamentale per la Roma, gli va trovato un ruolo fisso e dargli fiducia lì. Forse anche lui dovrebbe insistere per averlo. Lui è uno che sulla trequarti alza la squadra e comincia il pressing. E’ bravo ad inserirsi senza palla, dietro è sacrificato”.