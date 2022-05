‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Io domani farei giocare Veretout”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non mi aspettoMkhitaryan dal primo minuto ma per un semplice motivo: è una finale. Nel caso in cui si andasse ai supplementari, alcuni giocatori come lui e Spinazzola possono entrare dopo un'ora e giocato per altri 60 minuti. Questa è una partita da vincere soprattutto con coloro che rimangono fuori all'inizio".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io a centrocampo metterei Veretout, perché Cristante e Oliveira sono troppo cadenzati. Come Abraham in Europa ce ne sono pochi, spero che domani lo confermi. Anche Pellegrini sta in un gran momento. Se loro due domani stanno bene, per la Roma è tanta roba. Anche Smalling ha dimostrato di essere un mastino in difesa, e poi Zaniolo a partita in corso può cambiare marcia".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Credo che Mourinho penserà prima a non prendere gol perché poi la Roma prima o poi uno lo fa. Il valore aggiunto domani è Mourinho, perché è l'unico che non si emoziona, perché sa gestire e vincere queste partite".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Quest'anno la Roma migliore si è vista con Mkhitaryan. Dipenderà molto dalla sua presenza o meno domani e dalle sue condizioni che non potranno essere al massimo. Senza di lui anche io metterei Veretout al posto di Oliveira. In generale la Roma ha più qualità del Feyenoord, spero che domani faccia la differenza. Non credo che a centrocampo ci siano certezze, potrebbero esserci delle sorprese".