‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Infortuni non siano alibi, la squadra non ha identità tecnica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gli infortuni non devono diventare un alibi, altrimenti non si può più uscire dal tunnel. Nella partita di Marassi contro la Samp la Roma non ha fatto nulla a livello di gioco e questo prescinde dagli infortunati. Per fare un gol fa troppa fatica, Fonseca deve trovare una identità tecnica che ancora non c’è. La Roma dovrebbe trovare delle soluzioni in attacco perché non si segna mai, Kalinic prova a dare un contributo ma non è proprio in condizione”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La produzione di gioco della Roma contro la Sampdoria è stata nulla, non fare neanche un tiro in porta preoccupa molto”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La prestazione della Roma a Genova è indipendente dagli infortuni, i giocatori in campo erano nettamente più forti di quelli della Sampdoria, bisognava fare molto meglio. Non considerando infortuni e sfortuna, Fonseca e il suo staff dovrebbero interrogarsi sul perché la Roma ha giocato una partita così brutta. I tifosi devono sperare che sia stato soltanto un episodio, altrimenti l’involuzione del gioco è preoccupante”.