‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Zaniolo? Se alla Roma hanno un minimo di cervello non lo vendono”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juventus coi soldi non prende Zaniolo, può farlo solo con gli scambi. Invece l’Inter può spendere, staremo a vedere. Nicolò è un talento sicuro, può essere un giocatore che ti spacca il gioco avversario visto che Lautaro può partire”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Male male il sorteggio della Roma, al momento Siviglia e United sono più forti. O si rigenera, ma con questo caldo è difficile, oppure sarà difficile. Non parte tra le favorite. Col Brescia partita più difficile di quanto si possa pensare, Roma favorita ma serve grandissima concentrazione. Smalling un giocatore dal quale si può ripartire, l’operazione dal punto di vista economico non mi sembra proibitivo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non la vedo bene. In campionato non ha avuto ultimamente l’attenuante degli infortuni che ha avuto la Lazio, le formazioni sono sempre frutto di scelte dell’allenatore. La formazione della Roma di stasera mi ha spaventato, con questa ci sono pericoli anche a Brescia. Senza Dzeko si rischia, io lo farei giocare. Smalling tra i più forti del campionato, è giusto che la Roma faccia qualsiasi cosa per tenerlo. Zaniolo? Triste pensare alla Roma sempre parlando di cessioni, se hanno un minimo di cervello non lo vendono”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “In Europa League ci vuole una Roma in una condizione fisica migliore rispetto a quella che vediamo adesso in campionato. Se elimini il Siviglia poi non vedo avversari impossibili. Oggi la Roma non deve dare neanche una chance al Brescia, mentre ultimamente le partite sono sempre molto a rischio. Su Zaniolo c’è il bisogno di tirare su il prezzo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma in Europa League la più difficile è il Siviglia. Le altre, comprese le inglesi, non fanno paura. Poi in semifinale te la giochi con lo United. Se la Roma tiene Smalling e lo può impiegare è già un bel vantaggio”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma, come l’Inter, ha la possibilità di puntare all’Europa League”.