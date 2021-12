‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Bove non lo conoscevo ma ha giocato bene”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha faticato ad arrivare prima nel girone, un po' deludente come tutto il quadro delle italiane in Europa, tranne la Juve. Non capisco perché Mayoral sia stato messo in disparte, ieri io ho visto bene solo lui".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Campo pessimo, partita di medio-basso livello. Una volta sistemata pensavo finisse alla grande, invece la squadra è calata in maniera vistosa e dietro hanno combinato tanti pasticci. Il portiere poi... Io non sapevo nemmeno chi fosse Fuzato. I cambi non hanno dato alcun apporto. Mourinho non può essere contento. Bravo Mayoral che si è mosso bene con Abraham. La squadra è andata bene per un'ora ottenendo il triplo vantaggio, ma ha completamente mollato negli ultimi 30' minuti. Bove io non lo conoscevo ma ha giocato bene per quella che è la sua tenuta fisica".