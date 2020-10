‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Fonseca ha poco dialogo con le seconde linee”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi segnalano che Fonseca non sia una persona molto comunicativa. Parla poco con chi non gioca e diversi giocatori si sentono fuori dal progetto e poco motivati. I giocatori le motivazioni dovrebbero averle sempre, ma questa potrebbe essere una pecca”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dalla Roma non ci dovevamo aspettare una partita scintillante. Fonseca ha cambiato 7-8 titolari per farli riposare e ha fatto un passo avanti verso la qualificazione, dal momento che le altre avversarie hanno pareggiato. Il portoghese avrà ancora l’occasione di fare esperimenti in corso d’opera”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il girone della Roma è abbastanza facile, il pareggio non compromette niente. Vorrei sapere però se i tifosi si siano divertiti, il Cska ha avuto molte occasioni e il migliore è stato il portiere. Dal punto di vista dei comportamenti Fonseca mi sembra ineccepibile. Meglio gli allenatori che parlano poco”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stavolta i cambi non hanno influito sul match. Si è rivisto un buon Pau Lopez e questo è positivo. Ora viene considerato “una scarpa vecchia”, ma credo che non sia così e presto può tornare a essere il titolare”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri sera non ha avuto la giusta determinazione e cattiveria per arrivare a fare un gol che sarebbe servito a vincere. In attacco senza Dzeko è buio, anche se lui si è mangiato un gol facile. Se vuoi dare fiducia a tutti, a volte hai delle sorprese. Pau Lopez? E’ uno che non ha mercato. La difesa dà ampie garanzie”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri la Roma ha capito che può contare su due portieri, tra l’altro Pau Lopez adesso non ha nemmeno le critiche del pubblico allo stadio, quindi. L’undici/dodici della Roma fanno una grande squadra, il resto no”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Si pretende un po’ troppo dalla Roma. Ieri c’erano giocatori che non giocavano assieme da tanto. Con un pizzico di fortuna avrebbero anche vinto. Borja Mayoral è un giocatore di media caratura che ha bisogno di una squadra attorno, e se gioca insieme ad altre riserve è chiaro che fa fatica”.