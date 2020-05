‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Impossibile che si riparta con questo protocollo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’interesse di cvc per i diritti televisivi della Serie A dimostrano che il calcio italiano ha ancora un grande appeal. Bellissimo rivedere i giocatori correre sui prati verdi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io la situazione dell’Italia la vedo difficile. Il calcio? Ci sono società che stanno in grande difficoltà. L’impressione che ho è che nessuno si vuol prendere la responsabilità di decidere. Con questo protocollo mi sembra quasi impossibile che si riparta. Il calcio senza pubblico è un altro sport”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il fatto che i tamponi vengano fatti ai giocatori e alla gente no non è un problema o una colpa del calcio. Ci pensasse il Governo. Leggo tanto populismo in giro. Io penso che il calcio debba rientrare presto nelle case degli italiani, per tirare un po’ su il morale della gente”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non dobbiamo copiare la Germania perché sono diversi da noi sotto tanti aspetti. L’Italia è una barchetta in mezzo all’Oceano e c’è un timoniere che non conosce le tempeste e le rotte giuste. Abbiamo dato un’importanza eccessiva al Ministro dello Sport. Le Leghe possono benissimo decidere il proprio futuro. Spadafora di calcio e di sport in generale capisce poco”.