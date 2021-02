‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “I Friedkin possono comprare Haaland e altri 20 come lui”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “I Friedkin si possono prendere Haaland e altri venti come lui. Oltre alla Roma, stanno realizzando una cosa in Italia della quale si parlerà tantissimo: non parlano, però realizzano cose“.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bisognerà capire se stasera ci sarà, oltre a quello di Dzeko, anche il rilancio di Diawara. In porta è confermato il titolare che in questo momento è Pau Lopez. C’è tanta curiosità per la presenza in campo dal primo minuto di Dzeko”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stasera sarà una partita molto difficile, al di la della differenza tecnica tra le due squadre. Ci vorrà una buona Roma, perché il Braga vale una Sampdoria del nostro campionato, si può vincere ma bisogna applicarsi. L’Europa League è una buona opportunità”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Braga, nel campionato portoghese, sta valendo quanto il Porto. Oggi ci sarà l’occasione di riappacificare Dzeko-Fonseca-tifosi per il bene un po’ di tutti. La fascia da capitano per me conta poco”.