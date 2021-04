‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Il Villar di adesso può giocare con la Primavera”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il pareggio della Roma mi ha stupito. L'Atalanta è più forte, ha più motivazioni e andrà in Champions. I giallorossi hanno preso un ottimo punto per il morale".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La qualità del gioco e la superiorità tecnica dell'Atalanta di ieri nel primo tempo è stata imbarazzante. Se Muriel non sbaglia quel gol lì, la partita era andata via. La Roma poi ha reagito e alla fine poteva anche vincere. Questo deve dare fiducia alla squadra di Fonseca in vista del Manchester che non gioca meglio dell'Atalanta. Se la Roma si mette a pari con chi gioca bene, rischia l'imbarcata. Il Villar di adesso può giocare con la Primavera".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ieri fino all'espulsione è stata una partita imbarazzante per la superiorità dell'Atalanta. Muriel ha sbagliato due palloni facile, era in una serata no. La Roma nei primi 60 minuti ha fatto davvero poco. Se questo si proietta in campo europeo occorre avere una marcia diversa, cambiare mentalmente. Occorre presentarsi on una tattica e atteggiamento ben diversi".