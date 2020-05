‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Il tira e molla tra Pallotta e Friedkin sta nel gioco delle parti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Il tira e molla tra Pallotta e Friedkin sta nel gioco delle parti. Il texano sta riflettendo perché sa che c’è bisogno poi di investire tanto e allora cerca di risparmiare sull’acquisto della società. Se poi la Roma non entra in Champions il valore si abbassa ulteriormente. L’ideale, credo, sia trovare una via di fuga adesso. Ma capisco che non è facile”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104,5): “Pallotta sa che quello che era il prezzo fissato prima per la Roma non può essere lo stesso oggi. I prezzi e i valori di qualsiasi cosa, sono calati. Non mi sento di aizzare i tifosi a Pallotta che deve vendere, capisco che dal prezzo iniziale adesso l’offerta è calata del 20%, non è poco. E’ giusto che ci pensi e che si guardi intorno e magari di giocarsi qualcosa di nuovo magari sullo stadio”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Friedkin risente molo della crisi del mondo delle auto. Comunque 550 mi sembra una cifra importante lo stesso, soprattutto oggi. La politica di Pallotta è stata sempre quella di vendere i giocatori più importanti, e non mi sorprenderebbe se succedesse anche con Zaniolo e Pallegrini”.