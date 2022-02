‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma è un pianto e Mou non ha più la forza”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Nella competitività di questa squadra non ci crede nessuno, né Mourinho né la rosa. La Roma è un pianto: sono quattro anni che va peggio dell’anno prima. Credo che il minimo sindacale sia arrivare sesti. Il tecnico è spento, non ha più quella forza e non è motivato a cambiare questa situazione”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Adesso verrà fuori che per la Roma è un anno di transizione, allora dovrà avere anche uno stipendio diverso Mourinho. I tifosi possono anche accettare un settimo posto, ma ci devono essere i presupposti e i giocatori giusti. La papera di Rui Patricio di ieri è clamorosa”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Qualcosa inizia a vacillare tra i tifosi e Mourinho. Il tecnico ci ha presentato l’acquisto di Oliveira come quello che avrebbe cambiato la Roma, ma avete visto come ha giocato. Neanche Smalling mi piace più come prima”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104.5): "Nella Roma di buono sono rimasti solo i tifosi, che anche ieri hanno seguito e supportato la squadra. Al Sassuolo mancavano i pezzi migliori. Il Sassuolo ha una identità, la Roma no. Mancini arriverà a guadagnare 4 milioni bonus compresi: per me è una cosa assurda. Il gruppo non è unito come dice Mourinho e le sue esternazioni non producono cose positive tra i giocatori. Con questa rosa la Roma può fare di più, il tecnico deve assumersi le sue responsabilità. E' stato un grandissimo, oggi abbiamo delle perplessità sulle sue capacità".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Partita complicata contro un buon Sassuolo. Il pareggio evita la sconfitta, vi pare poco? A inizio secondo tempo la Roma ha subito un gol ridicolo, una cosa del genere non me lo ricordo. Karsdorp e Mancini fuori posizione, incapacità di leggere l'azione. Io sono a favore di Mourinho fino alla fine. In un campionato mediocre, però, si trova ancora a sei punti dal quarto posto".