‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Totti tornerebbe per fare cosa?”. MATTIOLI: “Scelta di Stato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io Totti alla Roma lo riporterei subito, perché la tifoseria lo vuole, per loro Totti è ancora la Roma. Sarebbe una grande mossa, così come Friedkin sta facendo bene con alcune operazioni di riavvicinamento alla tifoseria. Finalmente non si fanno più le scelte folli della vecchia dirigenza. Questi mi sembrano persone di livello, più normali, senza odio e rancore che pervadevano l’altra società. Su Florenzi chi ha sbagliato? Oggi è titolare al Psg e in Nazionale”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Riportare Totti alla Roma sarebbe una mossa ‘paracula’, nel senso buono. Con lui nemmeno servirebbe un d.s. di nome”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vediamo se gli faranno fare il direttore tecnico a Totti, altrimenti che viene a fare? Al posto di Dzeko io metterei Mayoral, altrimenti sarebbe una mazzata tremenda per lui e rischi di perderlo”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ex grandi giocatori come dirigenti hanno fallito in molti. Solo Maldini sta facendo bene. Da dirigente Totti non ha fatto bene, lo hanno messo ai margini. Se i Friedkin vogliono riportare un po’ di romanità, allora la scelta è giusta. Florenzi? Uno dei pochi errori di Fonseca. Forse non piaceva al di là della situazione tecnica. Mayoral ha bisogno di fiducia, quando manca Dzeko deve giocare lui”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella di riportare Totti alla Roma mi sembra una scelta di Stato. I grandi ex calciatori hanno bisogno di una grande guida, come al Milan hanno avuto con Galliani. Totti direttore tecnico mi sembra una scelta azzardata. Non si nasce già pronti per un ruolo del genere. Ha bisogno di un anno o due di gavetta dietro ad un grande manager di esperienza”