‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Il pareggio con la Juve lo ha voluto Fonseca, si è accontentato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma negli ultimi minuti doveva contenere la Juventus, non ho capito perché Fonseca abbia tolto Santon o perché abbia messo Diawara così tardi. E’ stato l’unico italianista della situazione. A me risulta che Pellegrini abbia un problema fisico e non andrà neanche in Nazionale, lo hanno saputo in Federazione”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca ha messo Peres perché voleva un’ala in superiorità numerica, invece il brasiliano ha fatto quello che ha fatto. Diawara? Pellegrini aveva giocato meglio”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per i conti che ha la Roma oggi Dzeko è un lusso, ma lui fa bene al gioco della squadra anche se poi sbaglia tanti gol facili”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Una Juve così non la incontrerai mai e quindi io insisto nel dire che la Roma ha perso una grande occasione e due punti. Fonseca ha avuto il braccino e sbagliato il cambio. È l’unico che ha fatto due cambi in Serie A. Non ha invece neanche inserito un attaccante alla fine ma ha mantenuto 5 difensori, si è accontentato di pareggiare contro questa Juve in 10. Lui non è contento del risultato, ma lo ha voluto lui”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io do più colpe a Dzeko e Mkhitaryan che hanno sbagliato gol facili, piuttosto che a Fonseca con i cambi. Non è detto che una sostituzione possa andar bene, ma sbagliare un gol davanti al portiere decide il risultato”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Allegri sarebbe venuto alla Roma ma a certe condizioni e non con il mercato in corso a pochi giorni dalla chiusura. Fonseca è uno che si accontenta di più delle scelte societarie”.