‘RADIO PENSIERI’, DOTTO: “I fischi a Cristante sono squallidi, osceni, indecenti”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 4 febbraio 2025 (modifica il 4 febbraio 2025 | 19:44)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Giancarlo Dotto (Radio Manà Manà Sport 90.9): “Sono attratto da Gourna-Douath, il Salisburgo sceglie molto bene i talenti. Mi sembra interessante, mi ha ricordato come tipologia di giocatore l’Emerson a noi molto caro. Ghisolfi ha dovuto cominciare da capo l’impresa dopo aver fatto e disfatto il mercato estivo, risalendo la china. Attendo con grande impazienza la partita di domani, sarà bellissima. Ancelotti? Io non so se è credibile, è credibile che finisca la sua storia al Real quest’anno. Florentino lo considera un po’ a fine corsa. Cristante? Per me nella storia della Roma c’è stato benissimo, con grande dignità. Qualcuno mi spieghi i fischi. Cosa ha fatto di male? Perché lo fischiano? È una cosa di una bruttezza e uno squallore infinito. Sono fischi osceni, indecenti".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “La Roma si trova a fare i conti con un mercato estivo dove i soldi sono stati spesi male ed era già successo anni fa. Per questo il club ora deve stare attento ai paletti del FFP"

Furio Focolari (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Ranieri è un uomo molto intelligente. Ha detto che la Roma non può spendere per il Fair Play Finanziario e che quello che è stato fatto per lui va bene. Per quelle che erano le possibilità del club secondo lui è stato fatto un buon mercato”

Ugo Trani (Tele Radio Stereo 92,7/Te la do io Tokyo): “A me non piace che Ranieri accetti questo mercato. Il mercato della Roma è scandaloso. Non può sposare questo mercato perché diventa complice e non deve diventare complice. Posso accettare quello che dice Ranieri solo perché lui punta a non turbare l’ambiente. Ha parlato così anche dopo aver firmato il contratto difendendo i Friedkin all’epoca contestati dalla maggioranza della tifoseria: non voleva avere quel clima durante le prime settimane di lavoro. Adesso accetta - senza esaltare - il mercato chiarendo che la Roma non ha potuto investire, dovendo rispettare il Financial Fair Play.Se dovessi dire uno che voglio vedere di quelli arrivati ieri? Il centrocampista preso dal Salisburgo, ma solo perché ha fatto più partite, più minuti, e perché è uno di corsa e la Roma non ha giocatori di corsa. Quello che dovrebbe essere il migliore, però io questo lo sto dicendo di giocatori che non conosco così bene per giudicarli, forse è il terzino sinistro, Salah-Eddine, anche se viene da un campionato e da un squadra che sono poca roba".

Antonio Felici (Tele Radio Stereo 92,7/Te la do io Tokyo): “Altro che mercatino, questo è un mercaticchio, proprio una cosa proprio da mercato delle pulci, se così vogliamo dire. Poi per carità, dei ragazzi che sono arrivati magari qualcuno si affermerà, io lo spero naturalmente. Però a un certo punto è lecito chiedersi se questi che sono arrivati, che non ti fanno fate il salto di qualità, ti migliorano oppure addirittura peggiorano la rosa. La sviolinata a Ghisolfi significa che Ghisolfi resta, è questa la cosa più preoccupante. Ora Ranieri parla di Fair Play Finanziario, però è stato lui a parlare di Lucca e di Frattesi".

Eleonora Trotta (Teleradiostereo - 92,7): “Le voci su Ancelotti vengono dal Real Madrid. Ranieri lo vuole e i Friedkin sono in totale sintonia con Ranieri. Ancelotti ha un altro anno di contratto, vorrebbe rimanere a Madrid ma non dipende da lui. Se Perez vuole cambiare dovrà decidere se venire alla Roma oppure smettere. C’è anche l’ipotesi di mettere in panchina in figlio con la supervisione di Carlo. Dan e Ryan si stanno muovendo con il Real per capire le loro intenzioni”

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Domani per la Roma è molto importante e lo dimostra anche la formazione messa in campo da Ranieri contro il Napoli. Ha voluto tutelare i titolari. Non saprei fare un pronostico. Il Milan ha messo qualità con i nuovi acquisti ma concede tanto e la Roma deve essere brava a leggere la partita. Andare avanti sarebbe un bel colpo. Il Milan non dà sicurezze ma riesce sempre a rimanere in partita”.

Nando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma ora è una squadra difficile da affrontare. Contro il Milan sarà una sfida alla pari".