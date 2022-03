‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Il mercato di giugno e gennaio è da rivedere”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha più sicurezza. Ha giocato bene contro l’Atalanta, è inutile parlare delle assenze. Deve avere delle conferme in queste partite. Il mercato fatto tra giugno e gennaio è da rivedere a parte Rui Patricio e Abraham. Mourinho non è uno stupido ha dovuto prendere determinati giocatori perché doveva fare qualcosa. Queste partite devono servire che livello hanno questi calciatori, mi auguro che non sia una partita difficile. Cambierei due difensori nella Roma”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il Vitesse non è da prendere sotto gamba. La Roma sta dando dei segnali importanti con Abraham e con altri giocatori. Mourinho sta cambiando idea su alcuni giocatori che aveva giudicato come inutili. Un esempio è Kumbulla che è un buon difensore. La lezione di Bodo deve servire con il Vitesse, se una squadra è ben preparata può gestire con capacità sia andata che ritorno. Mourinho in alcune partite ha aumentato la pressione dei calciatori”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mi sembra difficile che la Roma chiuda la pratica con il Vitesse già giovedì. Non è una corazzata la Roma, va spesso in difficoltà in queste gare e se la dovrà giocare tra andata e ritorno. La difesa della Roma è ottima e sono dei buoni giocatori. Se Rui Patricio non ha preso gol per tante partite è anche merito dei giocatori”.