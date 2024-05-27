Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio- 104.5): "L’Atalanta negli ultimi 2 anni la champions non l’ha fatta ma ha fatto un mercato con un giovane Hojlund, Ruggeri e De Ketelaere. A Roma avere un attaccante così giovane sarebbe stato impossibile. Secondo me il progetto ha portato la Roma a non crescere negli ultimi anni".

Gianluca Lengua (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "Il progetto Roma non ha avuto una logica da quanto è stato preso Mourinho. Tutti ci aspettavamo che con lui ci sarebbe stato un grande mercato. Nelle ultime stagioni la Roma non è mai arrivato in Champions spendendo un miliardo. Se in 4 anni spendi 1 miliardo e vinci una Conference League c’è qualche problema. E’ stato preso un grande allenatore per un progetto mediocre".

Francesco Balzani (Teleradiostereo - 92.7): "Ieri alle sei hai perso le speranze, alle dieci poi per me hai perso pure la dignità, che forse era l'unica cosa che potevi mantenere. Da una parte hai fatto una figuraccia, dall'altra può essere un bene perché De Rossi ha fugato gli ultimi dubbi su alcuni giocatori. Lui è molto più duro di Mourinho sulla rosa, perché sa che con la sua idea di gioco, non avere le qualità, né tecniche né di aggressività, è più grave, perché le figuracce si presentano il doppio rispetto a Mourinho che riusciva magari a mascherarle".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho visto l’Atalanta nel pomeriggio e poi la Roma la sera e sembrano due sport diversi. Gasperini ha dato una lezione di calcio a tutti negli ultimi due mesi. Quello della Roma è un risultato causato dai calciatori che da tre anni giocano qui. Lasciamo stare Mourinho o De Rossi. Il livello della squadra è questo e temo non ci sarà un gran mercato"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ha di nuovo fallito l'obiettivo. Sono troppi anni che non va in Champions. Non so se la colpe è dei giocatori, degli allenatori o dei tifosi. Ci aspettavamo che Mourinho facesse di più, ma il livello della squadra resta mediocre. Detto ciò il Bologna con una organizzazione di gioco ha ottenuto qualcosa"