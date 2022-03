‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Sono poche le partite giocate bene da Zaniolo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): “C’è tanta gente che è fiduciosa mentre altra è scontenta. Mourinho può essere parte del problema non il problema principale. La dimensione della Roma è quella di dove sta. Qualsiasi allenatore che con questa rosa arriverebbe quarto farebbe un miracolo. La stagione può essere salvata solo dalla Conference League. Ho il terrore di come possa finire questa campionato. Non è Mourinho da solo che perdere la Roma ma neanche viceversa. Io non penso che sia una squadra di giocatori scarsi ma neanche che sia attrezzata per arrivare quarta. Quello che mi preoccupa è che non si fanno passi in avanti. In Olanda è arrivata una vittoria casuale. Ti illude con l’Atalanta e poi torna a fare quello che è la costanza. Non vedo quale sarebbe l’idea di gioco e non è una squadra che ha identità. Sono poche le partite giocate bene da Zaniolo. Abraham domenica non ha giocato, non è mai entrato in partita”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se la Roma e la Lazio fossero in lotta per lo scudetto non si guarderebbe a questa gara come la partita dell’anno. I giallorossi hanno anche il Vitesse. Il derby è fondamentale, non è una partita come tutte le altre. Per la Roma sarebbe un segnale di presenza e di attaccamento. Ci arriva meglio la Lazio”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Le partite come il derby hanno un valore particolare ovunque. C’è sempre questo tentativo di far passare Roma come una città provinciale, questa gara è sentita da tutti. La frase di Sarri è da ipocriti”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Solo chi viene da fuori non sa cosa vuol dire il derby. Non è una partita come un’altra. E’ una gara che ti da sprint anche se la stagione non è andata benissimo. Che non abita a Roma non si rende conto. Il derby non si gioca si vince”.