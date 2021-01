‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Il derby è una partita che scappa sempre dalle valutazioni normali”, ORSI: “Partita della svolta per tutte e due”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io insisto a dire che è meglio due feriti che un morto perché il derby a Roma è sentito molto dai tifosi e di conseguenza dai giocatori. Tra Roma e Lazio non vedo una più forte dell’altra, non vedo differenza. Il derby scappa sempre dalle valutazioni normali. Fonseca ci ha messo un po’ di tempo ma adesso ha dato una identità alla squadra”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi viene da pensare che sarà un derby nel quale tute e due le squadre vogliono la supremazia della città. La Roma ci arriva meglio, ma poi il derby cambia spesso tutto. Vedo una partita tattica nella quale si farà di tutto per vincerla. La Lazio negli undici è forse più forte, ma la Roma quest’anno sta facendo meglio. Vedo una partita equilibrata. E’ una sfida che se vinta da una delle due squadre e quindi dagli allenatori può essere una svolta per il campionato. Roma e Lazio hanno due bravi allenatori. Senza il pubblico sarà un derby senza sapore”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita di stasera per la Lazio è vitale, altrimenti perderebbe ulteriore terreno sulla corsa al quarto posto. Secondo me sarà una bella partita perché la Roma ha un bel gioco ma negli undici la Lazio è più forte della Roma. Con lo stadio vuoto non sarà la stessa cosa, gli striscioni hanno sempre caratterizzato questa partita”.