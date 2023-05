‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ibanez fa errori clamorosi”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma deve fare molta attenzione sulle fasce, a Firenze abbiamo sofferto troppo. Poi anche in attacco speriamo di avere uno che metta un po' di apprensione gli spagnoli. Io metterei più Abraham che Belotti, non ho dubbi. In difesa Ibanez fa degli errori clamorosi, bisognerà lavorare anche mentalmente".