‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “I giocatori della Roma non sono in grado mentalmente di tenere tante gare in pochi giorni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La proprietà della Roma vuole investire sulla squadra e cerca un allenatore big. Certo, senza Champions, ci sarebbe meno appeal. Stanno cercando di prendere un grande centravanti a livello internazionale, ma che non è né Aguero né Icardi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Una squadra in genere segue il suo allenatore, non ne prende le distanze. Io credo che questi giocatori non sono in grado mentalmente di tenere tante gare in pochi giorni”



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma domenica ha incontrato una squadra forte, che ha giocato meglio. Da parte dei giallorossi ci doveva essere più attenzione. Se non batte le big vuol dire che è più debole di tutte a livello di gioco”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cristante in mezzo alla difesa non mi piace, è pericoloso per il proprio portiere. Io lo metterei a centrocampo, anche avanzato. Fonseca sta perdendo una risorsa facendo giocare Cristante in difesa. Dalle parole di Pellegrini traspare che non c’è più un feeling della squadra con l’allenatore. Mi continuano a ripetere che gli allenamenti di Fonseca siano un po’ troppo blandi”.