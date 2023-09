‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “I campioni non sempre fanno bene come dirigenti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Se Totti può essere in grado di fare il ruolo che Mourinho ha chiesto è difficile dirlo. E' una situazione delicata. Il tecnico ha un modo particolare di discutere con gli arbitri. La storia dice che i campioni non hanno sempre trovato fortuna a livello dirigenziale".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Totti non ha una dialettica vasta e a senso compiuto. Nella Roma con Mourinho fai fatica a trovare un ruolo. Non so che intendesse il tecnico quando ha chiesto una persona. Intanto Mourinho il prossimo anno non ci sarà, andrà via".