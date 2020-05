‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Zaniolo è cresciuto tanto: Roma, non mettergli vicino Kean”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il comitato non vuole il modello tedesco. Se avessero dato una data di inizio del campionato, questa psicosi non ci sarebbe. Stanno tardando troppo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conto tutto e contro tutti il campionato ripartirà, le cose vanno meglio. Perché siete pessimisti? Non mi venite a dire che Spadafora non ce l’ha con lo sport e con il calcio in particolare, è l’uomo sbagliato al posto sbagliato. Non c’è più motivo per non ripartire. Tecnicamente Kean è fortissimo, è ancora inesploso. Se dovessimo pensare solo alle sue capacità potrebbe ancora diventare un grande giocatore”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io il modello tedesco lo seguirei sempre. Non mi piace la responsabilità nei confronti dei medici sociali. Mi imbarazza dirlo, ma Spadafora mi sembra di un’incompetenza totale. Se c’è una cosa da non fare è mettere insieme Kean e Zaniolo: Nicolò è migliorato tanto dal punto di vista caratteriale. Bisogna partire con delle certezze e non dei dubbi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io vedo poca chiarezza in tutta questa vicenda. I calciatori sono un po’ dubbiosi ed hanno paura. Il ritiro di due settimane a qualcuno non piace, soprattutto a quelli costretti a stare in hotel perché non hanno la possibilità di avere un centro sportivo a regola. Adesso c’è questa buffonata degli allenamenti individuali, le società hanno anche dato la possibilità facoltativa. Vi rendete conto cosa sono chiamati a fare i calciatori?”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Due settimane di ritiro, secondo me, si possono fare senza problemi”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il ritiro di due settimane? Si può fare, in fondo è come una preparazione estiva per il campionato. Ci vogliono più certezze su come evitare il contagio”.