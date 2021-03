‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Fonseca ha mollato, il futuro è Allegri”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma anche quando gioca benissimo è sempre inaffidabile. Non mi sono mai fidato di questa squadra. Si passa sempre dal nulla alla beatificazione, questo è sbagliato. Ci sono due o tre giocatori buoni”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Serve equilibrio nel giudizio su Fonseca. Venerdì mattina era un genio, oggi non capisce nulla. Il Napoli è più forte ed era anche più riposato della Roma. Se Fonseca fa giocare Dzeko e gioca male è colpa sua, se gioca Mayoral e gioca male è ancora colpa sua. Non è possibile. La Roma è impresentabile perché i giocatori non stanno in piedi, è una squadra debole”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ibanez vale davvero poco, le partite che contano le ha sbagliate tutte. La Roma ieri non è scesa in campo. Con Villar in campo non sarebbe cambiato nulla”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sulla Roma va fatta qualche riflessione seria, perché le cose vanno bene solo per qualche venditore di pentole. Io, comunque, l’ho già detto e scritto: Fonseca a fine stagione non verrà confermato a prescindere dalla posizione in classifica. Per me lui ha mollato, dà qualche contentino a qualcuno. Ieri ha sbagliato formazione togliendo Villar, il migliore, e consegnando il centrocampo al Napoli. Gli allenamenti della Roma non sono congrui, sono sotto ritmo. Per me il futuro allenatore della Roma è Allegri”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io Fonseca non lo capisco e non so che cosa voglia dalla squadra. Ieri ho visto una Roma spenta, stanca, finita. Discutibili le scelte, il Napoli ha fatto quello che voleva, soprattutto con Zelinski. Nella Roma troppi giocatori sotto tono. Il portiere non può continuare ad essere il titolare. Anche Ibanez ieri malissimo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha dimostrato di essere la meno forte delle big. Ci sono giocatori troppo sopravvalutati, Pellegrini compreso che è un giocatore normale. Anche Dzeko ieri non l’ha mai strusciata eppure tutti lo volevano titolare. Vengono esaltati giocatori che dovrebbero portarsi sulle spalle la squadra ed invece non rendono, non azzeccano un passaggio”

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri era messa in campo male e allora vengono evidenziati gli errori dei singoli. A centrocampo Diawara sembrava uno delle giovanili, eppure non è l’ultimo arrivato. Squadra lenta, troppo prevedibile”.