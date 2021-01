‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ho l’impressione che la squadra non ascolti più Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per me Fonseca è un ottimo professionista che ha dato una forte identità alla squadra. Parlare come gara decisiva quella di sabato, mi sembre inopportuno. Perché la Roma è nei primi posti in classifica di campionato ed è ancora in ballo in Europa Legaue”.



Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho l’impressione che la squadra non ascolti più Fonseca. E’ un momento di rande difficoltà, forse anche per la pressione che Fonseca ha addosso da inizio campionato, perché nel momento più importante sbaglia i cambi o va in confusione. E’ inevitabile che chi comanda abbia dei dubbi e cominci a pensare alla sostituzione”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “I punti conquistati da Fonseca fino ad oggi in campionato sono un bel bottino. Lui ha navigato sempre in mezzo a tanta difidenza, non è mai piaciuto in società. Ma adesso se tutti vanno contro di lui è l’inizio della fine. Squadra sopravvalutata nelle qualità dei singoli, penso a Vilar e Ibanez. Così si fa il male del giocatore ma anche dell’allenatore. La Roma oggi manca nei giocatori più esperti come Dzeko e Pedro, ma i 34 punti fatti non sono pochi”.

Sandro Sabatin (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca, non so perché, ma nel derby e nella gara persa in Coppa Italia sembrava non essere presente. Imbarazzante. Pellegrini lo avvisa della sesta sostituzione e lui sembra essere in confusione, e questo non se lo può permettere un allenatore di serie A”.