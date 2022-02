‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Mourinho vuole Zaniolo per una squadra forte”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92.7): “Non riesco a dar torto a un dirigente che preferisce il quarto posto alla vittoria della Coppa Italia. Ma una cosa non dovrebbe escludere l’altra. La Roma deve dare il massimo su tutti i fronti. Mourinho dice quello che deve ma se fa riferimento alla matematica vuol dire che non ci crede nemmeno lui, ha dato, però, una grossa mano alla Roma sulla questione Zaniolo. Per vincere si devono avere giocatori forti. Tra Abraham e Scamacca scelgo il primo ma se l’attaccante del Sassuolo facesse il salto di qualità non mi sorprenderebbe. Pellegrini non convocato per dargli un giorno di riposo in più, per San Siro dovrebbe esserci. Più facile che vinca Mourinho con una squadra all’altezza che un allenatore come Spalletti o Pioli".

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho ha detto che non sa come si presenterà il Genoa all'Olimpico, questo potrebbe dargli dei problemi. Stiamo parlando però sempre di una squadra che è penultima in classifica, quindi la Roma non dovrebbe avere difficoltà. In questo momento ha quasi tutta la rosa a disposizione, tranne Pellegrini e Spinazzola: i due nuovi acquisti permettono di fare turnover, come Maitland Niles su Vina. Mourinho su Zaniolo è vero che ha fatto una lunga premessa, ma poi ha concluso dicendo che Nicolò, se si vuole una squadra forte, dovrà restare fino al 2024.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Per me le parole di Mourinho di ieri non chiudono la questione Zaniolo. Lui è bravissimo a fare il gioco delle tre carte. Vorrei sapere chi non è su Nicolò, perché sempre la Juventus di mezzo, perché non potrebbe esserci l’Inter. Se Paratici è su di lui andrà al Tottenham”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma gioca contro una squadra in rifacimento, il Genoa non può rappresentare un ostacolo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma troverà un altro Genoa, negli uomini e nello spirito. I giallorossi hanno dimostrato nelle ultime due di campionato di vincere contro queste squadre di basso livello, e potrebbe essere un'occasione per allungare sulle concorrenti, visto lo scontro diretto di Firenze, ma deve stare comunque attenta. Su Zaniolo la vicenda Vlahovic deve insegnare qualcosa. Credo che la Roma farà un'offerta però non è certo che finirà per restare qui".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "Bisogna vedere che Genoa sarà quella di oggi, ma io sono molto negativo su questo club, per me la nuova proprietà sta facendo rimpiangere Preziosi. Forse sbaglierò... Sul caso Zaniolo le parole di Mourinho mi hanno abbastanza convinto. Ha ragione Pinto, ma la comunicazione doveva essere fatta in maniera diversa. La Roma farebbe bene a trattenere Zaniolo, e lo stesso giocatore prima di far trapelare il malcontento per l'attesa del rinnovo, deve dimostrare di più in campo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma oggi ha l'obbligo di vincere. Deve fare attenzione, ma credo che non ci debbano essere problemi. Il Genoa ha fatto tanto mercato, ma non è che sono arrivati i fenomeni. Su Zaniolo dico che la Roma deve dimostrare di fare una squadra che possa convincerlo a restare. Se la Roma non fa il risultato con il Genoa che facciamo, torniamo a fare sempre gli stessi discorsi. Mourinho ha vinto due partite di seguito, ha una possibilità importante. Il Genoa è cambiato ma non può essere questa la partita per fare punti".