‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Gundogan sarebbe un gran bel colpo per la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dopo Matic anche Gundogan? Mi sembra che la Roma vada troppo su con l'età, però come giocatore il tedesco è buono. L’Italia continua a non segnare, ma non vedo attacchi feroci al centravanti dell’Italia. Se c’era Immobile l’avrebbero distrutto. Forse non era tutta colpa di Immobile".