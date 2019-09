‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Bravo Fonseca a cambiare poco”. RENGA: “Kolarov non poteva riposare?”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo 92,7): “Spinazzola alto? Fonseca mantiene i suoi concetti, seppur modificando il modo di giocare come abbiamo visto con il Sassuolo. Con Spinazzola e Kluivert lo sviluppo può essere interessante, può essere un modo per aggredire l’avversario oppure per ripartire velocemente una volta recuperata palla. Non ce lo vedo Spinazzola venire dentro il campo a giocare”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo 92,7): “La Coppa Uefa era un torneo pazzesco. Quando si dice che la Roma deve vincerla, ricordo che sono vent’anni che una squadra italiana non riesce ad affermarsi. Prima forse era più difficile ancora, perché c’erano le seconde e le terze in campionato che giocavano”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Europa League è la Serie B dell’Europa, fa un po’ malinconia. Un pronostico per stasera? Dico 3-0 per la Roma”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sì è una Serie B, ma quando arrivi ai quarti o in semifinale diventa una cosa seria. Fonseca è bravo, non si fida: prima vuole vedere la Roma, perché poi arrivano le sorprese. La prima partita la deve vincere, poi farà tre cambi se vede che fanno tre gol. Per i giallorossi sarà una passeggiata di salute”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri ho visto Nzonzi: ha i tempi della Roma, è più fermo che mai. Kolarov non poteva riposare? Lo vedo con quei capelli bianchi e penso chissà quanti anni abbia, ma è sempre bravissimo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che i turchi non verranno a Roma come ha fatto il Sassuolo che è arrivato spento, e quindi si può vedere la crescita e la maturità della squadra giallorossa, a prescindere dalle scelte di formazione. Sono partite complicate, può regalare sorprese, ma ben venga un match tosto che ti tiene con gli occhi aperti e che non ti permette di volare troppo alto”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il turnover ci sta, ma Fonseca deve trovare l’undici che gli dia più fiducia per la stagione. Quello di oggi è un turno facile per i giallorossi, la Roma deve entrare in campo con la stessa testa del primo tempo contro il Sassuolo e chiudere subito la pratica perché poi domenica c’è una gara di campionato impegnativa che non puoi steccare”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): ” La Roma avrebbe dovuto e voluto partecipare la Champions League. Quella di stasera una partita che vede i giallorossi nettamente favoriti. Florenzi dice che c’è un’aria nuova a Trigoria? Mi fa ridere”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’avversario della Roma di stasera è tosto, ma oggi credo che la squadra giallorossa sia sbocciata domenica scorsa, e oggi potrebbe confermarsi”.