‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mourinho devastante, ma col Sassuolo troppi rischi”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "A livello mediatico Mourinho ha avuto un impatto enorme, non si parla che di lui. Qualsiasi cosa faccia o dica è una notizia. Non parlo solo in confronto a Fonseca, ma a tutti gli altri allenatori che magari hanno pure raggiunto dei risultati. Mourinho è un’azienda, una delle tante portoghesi. Ci sono più uomini di calcio portoghesi in Europa che delle altre nazionalità. E lui è un uomo che ha grande cultura e non vive solo di calcio, ha una valigia piena di cose, puoi andare una sera a cena con lui e parlare di tutto tranne che di calcio. Non è come Conte o Sacchi, calcio e sempre calcio. Con lui invece puoi parlare di tutto, ed è un valore per tutti, anche per noi della stampa".