‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Gli spifferi a Trigoria c’erano già ai tempi miei. Fonseca ci si deve abituare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ difficile dire quale sia il vero Fonseca. La Roma fatica in campionato con le big ma poi batte Ajax e Shakhtar Donetsk. Ora deve puntare all’Europa League: per me ha il 70% di possibilità di arrivare in semifinale. Icardi o Belotti? Prenderei l’attaccante del Torino, ti dà meno problemi fuori dal campo“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “Le critiche dei media fanno parte del mestiere di allenatore e calciatori. Ci si deve abituare al tram tram della città. Gli spifferi di Trigoria c’erano già ai tempi miei, non sono una novità. Alcuni lo fanno per sentirsi importante”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “A me Fonseca piace. All’inizio sembrava gli scivolasse tutto addosso, ma adesso dimostra che è uno con il quale non ci puoi tanto scherzare. La vera Roma qual’è? Non lo so, ma non lo sa nemmeno Fonseca. Batti l’Ajax e non riesci a vincere una partita con una big italiana? Non è possibile, sono sicuro che per questo Fonseca ci perde anche il sonno. C’è un problema, ma non si riesce a capire quale”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino -104.5): “Molto spesso i giornali esagerano sugli spifferi che arrivano dagli allenamenti o dallo spogliatoio”.