‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Belotti al momento non rientra nei piani della Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “L’arrivo di Mourinho verrà celebrato come un vero e proprio evento. Florenzi in Italia ha un mercato importante, potrebbe andare in tutte le squadre. Per Xhaka e Rui Patricio mancano ancora dei dettagli, ma sono due trattative che si faranno. La Roma ha bisogno di cassa, per questo vengono fatti costantemente finanziamenti che vengono poi convertiti in aumento di capitale. Tiago Pinto ha scelto Morgan De Sanctis come braccio destro. Al momento Belotti non rientra nei piani della Roma".