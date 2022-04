‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Gli arbitri odiano Mourinho”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il rigore su Zaniolo era talmente netto che secondo me l'arbitro s'è vergognato a non darlo. Ci sono due o tre allenatori che stanno sulle palle agli arbitri, e uno di questi è Mourinho, lo odiano".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ma davvero dite che c'era rigore su Zaniolo? Mi fate ridere. Il portiere ha parato e poi ha preso il giocatore, Zaniolo la palla non l'avrebbe presa mai. Infatti l'arbitro non è andato nemmeno al Var. Tutte le domeniche Mourinho va in tv e parla di torti arbitrali: allora senza questi la Roma avrebbe vinto lo scudetto...".