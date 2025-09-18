‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “La Roma non ha giocatori che saltano l’uomo”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “Gasperini è ancora un allenatore inespresso. Le condizioni interne ed esterne non sono perfette per lui. Tutti hanno bisogno di qualità, ma Gasp va più in difficoltà essendo concentrato su uno stile di gioco dinamico. Questa Roma è poco “gasperiniana”, al momento non sembra fatta per lui. La Roma ha molti buoni giocatori ma non adatti al suo gioco".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “Gasp non è padrone della situazione. Sta cercando di non bruciare questa avventura già in partenza. Lo vedo un po’ con il freno a mano. Bisogna dargli sicuramente del tempo. Il vero Gasperini non l’abbiamo ancora visto”.

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “Ancora non abbiamo visto la vera personalità di Gasperini. L’ambiente è molto difficile, a Bergamo riusciva a fronteggiare tutto più facilmente”.

Ugo Trani (Te la do io Tokyo / Tele Radio Stereo - 92.7): “Sarri mi piaceva come allenatore. Se avesse saputo la storia del mercato non sarebbe tornato. La Lazio nell’1 contro 1 è più forte della Roma. La Roma non ha gente che salta l’uomo, un po’ Soulé. È quello l’unico problema rispetto alla Lazio. Il resto penso che la Roma sia più forte.Per quanto riguarda le scelte di formazione, se verrà preferito El Aynaoui sarà per garantire maggiore equilibrio: dare una mano al centrocampo, chiudere gli spazi e supportare l’attacco quando necessario. Ovviamente sarebbe una scelta più conservativa rispetto a una soluzione come El Shaarawy, che invece ti darebbe più spinta e imprevedibilità davanti, ma rischierebbe di farti perdere solidità dietro."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): “Gasperini deve trasmettere alla squadra tranquillità e certezze a livello tattico che possono consentire di essere superiore all’avversario. L’allenatore deve essere un equilibratore a livello psicologico per mandare i giocatori in campo nelle condizioni migliori. Poi bisognerà affidarsi anche ai singoli che possono sparigliare. Ma faccio fatica a individuarne due per squadra. Quando non hai tante frecce devi stare lì sperando che l’avversario sbagli più di te, non concedendo niente. Poi l’episodio te lo devi andare a cercare".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Se gli allenatori saranno intelligenti non daranno niente della loro storia calcistica. Questo è un derby che arriva dopo due schiaffi presi, che non si aspettavano neanche loro. Il processo di crescita per questa partita deve essere messo in pausa, poi si ricomincia da zero. Devono stare attenti entrambi, perdere questo derby può scatenare qualcosa. Non mi aspetto che cambino assetto tattico, ma almeno atteggiamento. Cioè che pensino più al risultato che al modo di giocare. Mi aspetto un derby di paura, sbloccato da un episodio".