‘RADIO PENSIERI, AUSTINI: “La storia di CR7 ha tolto entusiasmo sugli altri nomi”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo 92.7): "La mia paura è che la storia di Ronaldo trasformi il resto in qualcosa di meno attrattivo. Per me Frattesi comunque rimane un bell'acquisto, e siamo comunque al 30 giugno. Solo l'Inter per ora si è rafforzato. Mourinho fa sentire superiore la squadra e così il tifoso vuole giocatori dello stesso stampo. In questo modo Celik o il ragazzo del Sassuolo non entusiasmano. Matic non sarebbe mai arrivato alla Roma se l'Armeno avesse rinnovato con il club giallorosso. Abbiamo bisogno almeno di tre giocatori".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5):"Frattesi è un giocatore intelligente, dinamico, sa inserirsi e sa fare bene il suo lavoro. Sulla Roma c’è un po’ di confusione. Vicino a Matic? Ma sicuri che lui sia titolare se le cose rimangono come stanno? È vero che il calcio inglese è più importante del nostro, ma sicuro che metta in panchina Cristante? È un acquisto importante, ma non è detto che sia titolare a tutti i costi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma rispetto allo scorso anno ha tre centrocampisti in meno. Su Veretout non mi voglio esprimere, con lui non hai più Oliveira e Mkhitaryan ed è entrato solo Matic. Servono almeno due centrocampisti forti non di contorno. Se avessi i soldi io prenderei de Paul anche a 40 milioni, con lui in quel reparto non hai più problemi. Poi a fine mercato cerco di prendere Frattesi: ha fatto bene ma ci devi spendere il giusto per il ruolo che avrà, un sostituto".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): "Per Dybala l’unica possibilità concreta è l’Inter. Il corteggiamento Marotta è attivo da troppo tempo, almeno gennaio. Cristante e Matic sono più o meno lo stesso ruolo mentre Frattesi è diverso è più di corsa. Il giocatore non so però quanto possa cambiare il centrocampo".