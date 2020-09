‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fossi la Juve ci penserei tanto prima di prendere uno dell’età di Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io alla Juve vedo meglio Milik che Dzeko, è più giovane. Io dirigente ci penserei tanto prima di prendere uno dell’età del bosniaco”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko ha già dimostrato amore per la Roma, ma adesso ha la possibilità di fare un salto di qualità andando alla Juve e cercando di vincere qualcosa. E’ giusto che dica di sì”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La cittadinanza comunitaria di Suarez non si fa in tempi brevi, quindi secondo me la Juve non riuscirà a portarlo a Torino. Da Friedkin mi aspettavo già almeno un colpo di mercato importante e invece…niente”.